В оккупированных Мариуполе и Бердянске слышны взрывы: что известно и фото

В оккупированных РФ городах почти одновременно раздались взрывы.
В воскресенье, 28 мая, во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прозвучало несколько взрывов.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Ориентировочно в 19:55 местные начали сообщать, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько громких взрывов. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, "прилетело" по аэродрому и полигону, который обустроила российская оккупационная армия.
Сразу после этого жители оккупированного Мариуполя Донецкой области сообщили о серии взрывов. Местные жители насчитали ориентировочно 8 взрывов.
Пока официально не известно, что произошло в оккупированных Россией украинских городах.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Бердянске 27 мая взрывы прогремели на одной из баз отдыха, где находились российские кафиры.
Также 27 мая по всему Мариуполу слышались звуки взрывов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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