В оккупированных Мариуполе и Бердянске слышны взрывы: что известно и фото

В оккупированных РФ городах почти одновременно раздались взрывы.

В воскресенье, 28 мая, во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Ориентировочно в 19:55 местные начали сообщать, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько громких взрывов. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, "прилетело" по аэродрому и полигону, который обустроила российская оккупационная армия.

В оккупированном Бердянске слышны взрывы. / Фото: из соцсетей

Сразу после этого жители оккупированного Мариуполя Донецкой области сообщили о серии взрывов. Местные жители насчитали ориентировочно 8 взрывов.

Пока официально не известно, что произошло в оккупированных Россией украинских городах.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Бердянске 27 мая взрывы прогремели на одной из баз отдыха, где находились российские кафиры.

Также 27 мая по всему Мариуполу слышались звуки взрывов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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