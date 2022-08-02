В оккупированных населенных пунктах Запорожской области россияне угрожают отбирать у родителей детей

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области прибегли к угрозам отбирать у родителей детей, если те не пойдут в российские школы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Риа-Мелитополь" со ссылкой на жителей поселка Васильевка.

Отмечается, что в Васильевском районе оккупанты угрожают, что если детей не будут отдавать в их российские школы, то придут за детьми и заберут в интернат. Ранее такие угрозы захватчики совершали в Мелитополе, Приморске, Бердянске.

"Новогригорьевка Васильевского района. Орки запугивают людей, говорят после 15 числа будет референдум по присоединению к России. Собираются привозить своих учителей и заселять их в пустые дома. Люди сидят без связи и газа, с нетерпением ждут прихода ВСУ, чтобы как можно быстрее избавиться от предателей, пытающихся внушить, что Россия – это хорошо", – сообщают жители.

Кроме того, редакции "Риа-Мелитополь" стало известно, что коллаборанты уже создают свои социальные службы с инспекторами, которые ходили ли бы по домам и проверяли наличие учеников в семье и записались ли они уже в школу. В селах Мелитопольского района у коллаборантов большие проблемы с кадрами. Молодых учителей почти нет, а пенсионеры отказываются работать на оккупантов, добавляет издание.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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