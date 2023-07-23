В оккупированных Олешках уничтожили дом гауляйтера Журавка

Пока неизвестно, находился ли в тот момент гауляйтер дома.

В результате ракетной атаки вечером 22 июля в Олешках уничтожили здание местного гауляйтера Георгия Журавко.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Пока неизвестно, находился ли в тот момент гауляйтер дома.

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По данным медиа, взрыв произошел по адресу ул. Крылова, 165. Именно здесь, как свидетельствуют данные с Юконтролем, зарегистрирован земельный участок и недвижимость Журавка.

Отметим, что назначили Георгия Журавко городским головой Олешек в мае 2022 года. До этого Журавко был директором КП Олешки, баллотировался на парламентские выборы 2019 года и местные выборы 2020 года.

Добавим, активисты движения сопротивления "Желтая Лента" сообщают, что кафиры проводят обыски у местного населения.

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