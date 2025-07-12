В оккупированных Олешках уничтожили вражеских операторов БПЛА, терроризировавших Херсон (фото)

Удар по Олешкам на оккупированной Херсонщине / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

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Вчера, 11 июля в Олешках на оккупированной Херсонщине, в результате украинского удара было ликвидировано несколько вражеских экипажей БПЛА, целенаправленно убивавших мирных жителей Херсона.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов, позывной «Осман» в Telegram.

По данным военного, в ответ на это россияне стали хаотично обстреливать Херсон дронами-камикадзе «Молния».

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«Трудно укладывается в голове тот факт, что люди пытаются жить — ходить в супермаркет за едой, воспитывать детей, гулять в парках — и в то же время бороться за жизнь с русоб****, которые бесцеремонно убивают не только взрослых, но и детей, в том числе младенцев«, — отметил Осман.

Руководитель «Центра изучения оккупации» Мариуполя Петр Андрющенко также заявил, что целью стали операторы российских дронов.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

«Наши ударили по месту базирования операторов БПЛА. Те под завалами. Россияне пытаются эвакуировать, но наши не подпускают российских эвакуаторов. Наши друзья говорят, что это тот самый подраздел БПЛА, что терроризирует Херсон. Уже начались выдумки о ста тысячах гражданских под завалами. Как всегда», — пишет Андрющенко.

Ранее сообщалось, что украинская военная разведка подорвала газопровод в Сибири.

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