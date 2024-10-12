В оккупированных Ровеньках на Луганщине вспыхнула нефтебаза: что говорят в ВСУ (видео)

Генштаб подтвердил удар по нефтебазе на оккупированной Луганской области.

Силы обороны Украины поразили состав горюче-смазочных материалов врага на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Речь идет о нефтебазе в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.

Пожар на нефтебазе в Ровеньках / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются. Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее эта нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием, отметили военные.

Также в Сети появились спутниковые снимки нефтебазы после удара.

Напомним, что сегодня ночью в оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горела нефтебаза.

В оккупированных Ровеньках на Луганщине ударили по нефтебазе

Ранее Генштаб сообщил о поражении в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.