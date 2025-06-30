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В оккупированный Мариуполь из России прибыли 15 военных грузовиков с чеченцами: появились фото, видео
Временно оккупированный Мариуполь кишит чеченцами: крупнейший отряд от 2023 зафиксирован в городе.
Во временно оккупированный Мариуполь с территории РФ в воскресенье, 29 июня, прибыли 15 военных грузовиков с чеченцами.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале «Андрющенко Time».
«По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Васильевки) сегодня — завтра на ротацию», — отметил чиновник.
По словам Андрющенко, это ближайший отряд чеченцев с 2023 года, зафиксированный в Мариуполе.
«Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города», — резюмировал советник мэра Мариуполя.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе военный преступник РФ из Чечни заехал на пляж на внедорожнике. Когда на него стали жаловаться местные, он стал бросаться на них, оскорблять и угрожать.