В оккупированный Мариуполь из России прибыли 15 военных грузовиков с чеченцами: появились фото, видео

Грузовики с чеченцами едут по Мариуполю / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

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Во временно оккупированный Мариуполь с территории РФ в воскресенье, 29 июня, прибыли 15 военных грузовиков с чеченцами.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале «Андрющенко Time».

«По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Васильевки) сегодня — завтра на ротацию», — отметил чиновник.

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По словам Андрющенко, это ближайший отряд чеченцев с 2023 года, зафиксированный в Мариуполе.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

«Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города», — резюмировал советник мэра Мариуполя.

Дата публикации 10:40, 30.06.25 Количество просмотров 19 В оккупированный Мариуполь прибыли 15 военных грузовиков с чеченцами

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе военный преступник РФ из Чечни заехал на пляж на внедорожнике. Когда на него стали жаловаться местные, он стал бросаться на них, оскорблять и угрожать.