"В окопы просто закапываемся и стоим": деморализованные "воины" РФ рассказывают, как пытаются просто выжить

"В окопы просто закапываемся и стоим": деморализованные "воины" РФ рассказывают, как пытаются просто выжить

Потери и увечья врага деморализуют необстрелянных "воинов".

Оккупанты уже не планируют наступательных операций и не мечтают о победе. Не спасают ситуацию даже наемники, которыми так хвасталось высшее руководство РФ. На повестке дня большинства – просто выжить. Так что окапываются и ждут, когда Путин решит забрать их из того ада, куда сам и отправил.

Об этом сообщает СБУ, которой удалось перехватить телефонные разговоры оккупантов.

"Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В сутки сплю 6 часов. Страшно!" – говорит один из оккупантов, пытающихся взять в осаду Киев.

Общую обстановку характеризуют коротко: "Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день".

В СБУ отмечают, что потери и увечья врага деморализуют необстреляных "воинов": "Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим".

Кроме того, Служба безопасности Украины перехватила находящийся в Киевской области разговор российского оккупанта. Россиянин рассказывает о своих мародерствах: украл компьютерное оборудование и планирует продать его в России. Оккупант просит знакомого узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру.

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