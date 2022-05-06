В окрестностях Бучи российские оккупанты казнили 22 человека — Amnesty International

В Буче и в ряде населенных пунктов рядом с ней российские военные незаконно казнили не менее 22 человек.

Правозащитники узнали о гибели мирных жителей от рук оккупантов.

Об этом сообщает Международная правозащитная организация Amnesty International.

"В Буче и нескольких других городах и селах, расположенных к северо-западу от Киева, Amnesty International задокументировала 22 случая незаконных убийств российскими силами, большинство из которых были очевидными внесудебными казнями ", — говорится в сообщении.

Кроме того, правозащитники узнали о гибели четырех десятков гражданских в Бородянке в результате российских нападений.

"В Бородянке Amnesty International обнаружила, что, по меньшей мере, 40 гражданских лиц погибли в результате непропорциональных и неизбирательных нападений, которые опустошили целый район и оставили тысячи людей без крыши", — отметили в организации.

Исследователи Amnesty International опросили 45 человек, которые были свидетелями или с первых уст слышали о незаконных убийствах своих родных и соседей российскими солдатами.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных жителей под Киевом. В ведомстве считают, что "какие-то преступления совершили не российские солдаты".

Как сейчас выглядит Буча после деоккупации

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