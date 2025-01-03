По окраинам Чернигова нанесен групповой ракетный удар: есть погибший и раненые

Предварительно, разрушениям подверглись два частных дома.
По окраинам Чернигова нанесен групповой ракетный удар.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.
"Предварительно подверглись разрушениям два частных дома. Пострадал один гражданский человек", – отметил Брижинский.
Затем в Черниговской ОГА сообщили об одном погибшем и раненых.
"Ракетный удар по Чернигову. Сегодня враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Значительные разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем. Есть раненые", – говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Чернигове раздался взрыв 3 января. В это время в Украине была объявлена воздушная тревога. Затем очевидцы сообщили о еще двух взрывах, которые прогремели в городе.
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