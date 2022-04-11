В окрестностях Чернигова оккупанты устроили сафари на людей и животных

Вздутые туши коров с пулевыми ранениями в голову лежат на всей территории фермы.

В Черниговской области спасатели ГСЧС расчищают территории от остатков ракет, мин и других опасных предметов, оставшихся после российских оккупантов. Начали с важных объектов инфраструктуры городов и сел. На расчищенных от мин и растяжек фермах можно увидеть то, как издевались россияне не только над украинцами, но и скотом. В Лукашевке и Ивановке, селах вплотную к Чернигову, оккупанты устраивали сафари на коров и свиней.

Об этом говорится в ТСН.

Вздутые туши коров с пулевыми ранениями в голову лежат на всей территории фермы. Григорий Ткаченко насчитал 110 убитых туш – взрослых коров, телят. Рашисты даже застрелили одну тельную корову, которая уже начала телиться.

«А сколько они еще поели их, они делали сафари. Коровки и телята, ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали их, делали шашлыки в церкви…», — рассказывает фермер.

Также читайте Бывший советник Путина рассказал, что может остановить войну РФ против Украины

Среди ракет и мертвых туш бродит живой скот. Чудом уцелевших коров месяц никто не доел. С начала вторжения российской армии и до оккупации Лукашевки – отсюда в Чернигов возили молоко бесплатно и раздавали черниговцам с детьми. Когда рашисты зашли в Лукашевку, они сразу искали фермера. Ведь он помогал и нашим военным. Григорию Ткаченко с семьей в последний момент перед оккупацией удалось скрыться из села. Его предупредили бойцы. «Убегайте… и после этих слов оборвалась связь», — вспоминает мужчина.

Лукашевка – небольшое село рядом с Черниговом. До полусотни, это почти треть сельских домов, сравнили с землей. Уничтожена и разграблена сельскохозяйственная техника.

На зерносушильном комплексе, который только осенью запустили, на высоте 20 метров, это самая высокая точка в Лукашвке, висел флаг Украины. Сине-желтый цвет так оккупантам мозолил, что в него бесконечно стреляли из танка.

Население в селе Лукашевка меньше трехсот душ. Двенадцать убитых Россией гражданских людей. Их тела даже находили в местном храме, здесь орки устроили штаб.

Ирина Терехова с семьей до сих пор живет в подвале. Это единственное, что у нее осталось после прихода русской армии. От дома, хлева и трех машин, на которых бежали от рашистов их знакомые из Чернигова, остались только обгоревшие воспоминания. Во время трехнедельной оккупации в их укрытии скрывалась чуть ли не вся улица. Тридцать два человека где-то на 10-ти квадратах.

В Лукашевке дисклоцировалось ориентировочно полтысячи русских солдат. В соседней Ивановке – чуть ли не вдвое больше. Именно из этих сел орки расстреливали и гражданских, которые пытались скрыться от оккупации и машины с журналистами и волонтерами, которые пытались попасть в заблокированный Чернигов.

«Люди бежали, когда началось сражение на легковых машинах, на Слободу, попали в ловушку, они просто расстилали этих людей. Здесь у них был хаб – откуда они расстреливали и Чернигов и Куликовку, много населенных пунктов, здесь были ракетные «Гиацинты» или «Пионир», – рассказывает фермер Вадим Миневский.

У мужчины здесь был один сарай. У него до войны было 400 голов свиней. Когда заходили оккупанты — он как раз кормил свое поголовье. «Они простреливали помещение, я сидел на чердаке, они меня не нашли. Не понял, что это зачистка, а затем они начали колонной идти и заселяться по всем помещениям и хозяйственному двору», – добавляет фермер.

Спасатели ГСЧС расчищают Черниговщину от остатков ракет и мин - какая ситуация в населенных пунктах

В то время, когда Вадим неделю скрывался от россиян в полях, потому что оккупанты уже заняли окрестные села, его свиньями рашисты кормили свою армию. Поголовье расстреливали, с туш просто срезали шкуру. Вырезали лучшие куски мяса – все остальное шло в мусорку.

Орки развлекались не только охотой на скот. Они тоже охотились на людей. Жителей Лукашевки выводили регулярно на расстрелы – выпускали пули над головами людей. Не все селяне пережив такое, готовы об этом сейчас рассказывать.

«Поставили на колени внука Аришки и давай стрелять выше головы… Начали дети плакать, он всех отпускал, а на меня: «Ты все же со мной идешь». Я говорю, что мне 70 лет, что ты от меня хочешь, а он как стоял, так и дал прикладом в живот: «Теперь, су*а, пойдешь со мной на минное поле», – рассказывает женщина.

Окружающие территории уже понемногу разминируют, находят заброшенные тела русских солдат и замученных ими крестьян.

А лукашевский фермер Григорий Ткаченко рассказал, кто спас его жизнь ценой собственной. Ему позвонили, чтобы бежали из села два родных брата, которые среди других солдат обороняли Лукашевку. Это этнические русские из Прикарпатья – Роман и Леонид Батусины. О них раньше рассказывали в ТСН.

Многодетная семья еще в 2014 году сбежала из России в Украину от репрессий путинского режима. Их отец Олег Батусин сразу же пошел воевать в АТО, он и сейчас защищает Украину. На месте последнего боя своих сыновей он поставил самодельный крест.

Погибшим за Лукашевку братьям будет навсегда двадцать четыре и двадцать один год. Неделю тому назад ребят похоронили на Прикарпатье.

Читайте также:

Женщину, фото которой иллюстрировало трагедию в Буче, похоронили в родном селе

Зеленский рассказал, есть ли у Украины доказательства военных преступлений российских оккупантов

Агент российских спецслужб: СБУ задержала бывшего сотрудника администрации президента