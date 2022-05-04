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В окрестностях Киева сохраняется минная опасность: каких мест следует избегать

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В окрестностях Киева сохраняется минная опасность: каких мест следует избегать

Фото: Черниговская ОГА/Facebook

В окрестностях столицы, в местах ведения боевых действий, сохраняется минная опасность. Граждан просят не посещать лесопарковые зоны.

Минная опасность сохраняется в окрестностях Киева там, где велись боевые действия.

Об этом заявил начальник штаба КМВА Сергей Корнийчук.

"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь", — отметил он.

Также граждан просят не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города – это Житомирское направление, Вышгородское.

"И как всегда мы подчеркиваем соблюдение правил безопасности. При обнаружении взрывоопасных предметов — сообщать в ГСЧС по номеру 101", — резюмировал Корнийчук.

Напомним, что неподалеку от Броваров саперы обнаружили противотанковое минное поле, где насчитали более двухсот мин, а некоторые из них были установлены с минными ловушками.

Саперы насчитали более 200 мин неподалеку от Броваров

Саперы насчитали более 200 мин неподалеку от Броваров

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