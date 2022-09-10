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В окрестностях Лимана в Донецкой области продолжаются боевые действия — городской голова

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В окрестностях Лимана в Донецкой области продолжаются боевые действия — городской голова

Фото: Associated Press

"Российские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", — отметил Александр Журавлев.

В окрестностях Лимана Донецкой области, который находится под российской оккупацией с конца мая, по состоянию на вечер субботы, 10 сентября, продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил "Общественному" городской голова Александр Журавлев.

"Российские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо подождать немного", — добавил он.

Лиман был оккупирован российскими войсками 30 мая 2022 года.

Отметим, город Лиман располагается на севере Донецкой области, в 50 километрах от Изюма Харьковской области.

Напомним, Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов. По состоянию на 10 сентября украинские военные вошли в город Изюм Харьковской области.

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