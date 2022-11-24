В окрестностях Запорожья во время воздушной тревоги раздались взрывы: что известно

В четверг, 24 ноября, в окрестностях Запорожья прогремели взрывы. В настоящее время обстрелы города не зафиксированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Воздушная тревога в Запорожье была объявлена в 20:55. В это время местные жители слышали звуки взрывов.

"По предварительной информации прилетов в городе не зафиксировано. Детали уточняются", – написал Куртев.

По состоянию на 21.44 в городе раздался отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Запорожья

Российские террористы с начала полномасштабной войны постоянно обстреливают Запорожье, разрушая инфраструктуру и жилые дома. В ночь на 23 ноября кафиры нанесли ракетный удар по родильному отделению центральной районной больницы города Вольнянск в Запорожской области, где убили младенца.

В Орехове Запорожской области россияне 22 ноября обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате чего погиб социальный работник, две женщины ранены.

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