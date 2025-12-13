В окружении более 200 россиян: детали об освобождении северной части Купянска

ВСУ освободили Купянск / © Associated Press

В центре Купянска заблокировано более 200 российских военных, оставленных без подкрепления и ресурсов из-за перекрытой логистики.

Об этом сообщают бойцы НГУ «Хартия» в эфире «Донбасс.Реалии».

Силы обороны Украины уничтожили логистические пути российских окупантов и начали поисково-ударные действия, освободив северную часть Купянска.

По данным главы штаба батальона разведки 13-й бригады НГУ «Хартия» «Волка», в центре города заблокировано более 200 вражеских военных, а подкрепление к россиянам не поступает уже несколько недель. Из-за перекрытой логистики враг не получает пищу, лекарства и не имеет возможности ротировать.

«Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы остаются способными обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных усилий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о том, что украинские линии разрушаются. Российские силы также испытывали трудности с перебрасыванием войск в Купянск, поскольку украинские силы успешно контролировали огневой режим российской логистики. Российские продвижения происходили с непропорционально высоким уровнем потерь и значительными затратами времени, и российским силам пришлось отправить 150 000 военнослужащих только на Покровское направление», — отмечают в свою очередь аналитики ISW.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили Купянск: город перешел под полный контроль ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Купянска.