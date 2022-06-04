В окружении президента рассказали о том, что остается за кадром записей ежедневных обращений

В окружении президента рассказали о том, что остается за кадром записей ежедневных обращений

Ежедневные обращения президента к народу Украины стали своеобразным ритуалом – как для самого Владимира Зеленского, так и для миллионов украинцев.

В первые дни войны, во время наибольшей растерянности, все ожидали речи главы государства. Сначала президент обращался дважды в сутки, теперь – один раз, как раз на ночь, говорится в ТСН.

Вечерние обращения от 24 февраля стали новой вынужденной традицией.

Идея каждый день выходить на связь принадлежит самому президенту, говорит его спикер Сергей Никифоров. Как правило, обращения появляются после 10 вечера. И чаще всего Зеленский их пишет из разных уголков своего офиса. Но бывают и исключения. И первый произошел в начале войны, когда пошли слухи, что украинский президент сбежал.

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«Отговаривала служба безопасности. Очень сильно отговаривала, и сейчас отговаривают, ну, но это президент, ему не откажешь», — говорит спикер Сергей Никифоров об идее записать обращение на крыльце офиса.

А еще были обращения в Мариинском дворце. Из Святой Софии – поздравлял с Пасхой. Из центра разрушенной Бородянки – 8 мая в День памяти и примирения. Или из Крещатика – 9 мая. «Все держится в секрете, все узнают в последний момент, даже члены команды. Это делается минимальным количеством людей», – рассказывают в Офисе.

Большинство креативных идей принадлежит именно Владимиру Зеленскому, уверяет его спикер. Хотя был момент, когда его замысел не поняли даже члены его команды. Президент решил потролить Путина, который магическим чудом рукой не задевал микрофон во время встречи с представителями авиалинии РФ. Несколько дней подряд Зеленский в конце своего обращения намеренно поправлял микрофон.

Как Владимир Зеленский готовится к ежедневным обращениям и остающимся за кадром

«Он это сделал, а режиссер монтажа, потом монтировавший это видео, он этого не понял, и он это отрезал. Мы это потом пытались вернуть», – рассказывает Никифоров.

24 февраля президент в последний раз публично появился в рубашке и пиджаке. Сейчас официоз не ко времени, говорят в его Офисе. И еще одна почти интимная деталь – Зеленский решил не брить бороды до полной победы Украины. И даже совещался со своим спикером, у которого борода уже несколько лет. «Еще даже, когда немного отрастил, у меня спрашивал: «Как тебе? Удобно с этим ходить? Потому что мне, говорит, не очень, ну, но такая ситуация», — вспоминает спикер.

Никифоров рассказывает, что основные месседжи своих обращений Зеленский формирует сам, редакторы делают завершенный текст и добавляют отрывки из указов. Все, чтобы перед сном страна услышала фирменное "Слава Украине!".

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