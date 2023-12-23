В окружении Путина говорят, что он может уйти в отставку, но есть условие

Для того чтобы уйти в отставку досрочно, Путину нужна победа в войне, отмечает российский оппозиционер Илья Пономарев.

В окружении кремлевских властей ходят слухи о том, что Путин может решить не сидеть полного президентского срока и уйти в отставку досрочно.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил создатель канала "Утро Февраля", депутат Госдумы РФ (2007-2016 гг.) Илья Пономарев.

"Они думают, что главное просто войну выиграть, потому что это должен сделать лично Путин. Но как только это произойдет, они обязательно считают, что это произойдет в 2024 году, и Украину заставят сесть за стол переговоров. И если не в начале года, в конце года точно придет Трамп к власти и уже он точно заставит Украину договариваться, и Путин будет триумфатором, так думает окружение Путина", — отметил Пономарев.

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Гость эфира сказал, что отказ Путина от власти может быть связан с желанием сохранить свою позицию триумфатора и главного инициатора военного успеха.

"В таком случае Путин, убедившись в завершении важной миссии, мог бы уйти в отставку, оставив место преемнику. И после этого тихо спокойно удалится в свой замок в Геленджике. А дальше вот там условный Патрушев будет продолжать править страной", – отметил Пономарев.

Напомним, Путин все еще хочет полной оккупации Украины, текущий провал РФ не меняет планы Кремля.

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