В окружении Путина рассказали о неожиданном начале войны в Украине — NYT

Многие представители российской политической элиты узнали о подготовке вторжения в Украину слишком поздно.

Для ряда политиков из окружения президента России Владимира Путина решение начать войну в Украине стало неожиданностью.

Об этом говорится в развернутой публикации The New York Times.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что узнал о вторжении только после его начала. О своей неосведомленности с планами Путина развязать войну говорят также руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.

В комментарии изданию депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который является членом научного совета при Совбезе РФ и которого называют "ведущим экспертом по Украине", заявил, что с ним не консультировались относительно полномасштабного вторжения.

"Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти", — утверждает Затулин.

Бывший советник Кремля Сергей Марков вспомнил, что в конце 2021 года, когда Россия наращивала военные силы на границе с Украиной, один из заместителей министра пытался узнать о дальнейших планах, но бесполезно. По его словам, даже некоторым членам Совбеза России не озвучивали истинных намерений хозяина Кремля до последнего момента.

"Многие представители элиты узнали о подготовке вторжения слишком поздно", — резюмирует авторитетное американское издание.

Напомним, в начале декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени".

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