Наибольшее продвижение РФ с начала 2022 года: сколько оккупанты захватили в октябре

Только с 20 по 27 октября Россия оккупировала 196 квадратных километров.

В течение октября Россия захватила более 470 км на востоке Украины, что стало крупнейшим территориальным продвижением врага с марта 2022 года.

Такие данные предоставило издание WELT.

Информационное агентство AFP со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW) сообщило, что с начала октября российская армия продвинулась на 478 квадратных километров украинской территории.

Карта боевых действий на востоке Украины

К 27 октября российские войска захватили большую территорию, чем в августе и сентябре, когда территориальные завоевания составили 477 и 459 квадратных километров. За эти два месяца линия фронта претерпела значительные изменения, особенно на Донецком направлении вблизи стратегического города Покровск.

Также читайте Вместо Покровска враг может попытаться окружить другой город – военный аналитик

"Две трети территориальных завоеваний России в октябре пришлись на Донецкую область, где россияне приближаются к Покровску с юга и востока. Украинская армия также имеет проблемы на Восточном фронте из-за численного превосходства и лучшего вооружения российских солдат", — отмечают в WELT.

Напомним, что ухудшение погодных условий и осеннее бездорожье вряд ли сдержат наступательные действия российских войск на Донбассе. Оккупанты ежемесячно несут значительные потери, но все еще имеют человеческий ресурс для продолжения наступательных действий.