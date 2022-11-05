В октябре в Украине отключились более 1000 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием – CNN

В Украине произошел сбой связи, когда спутники SpaceX перестали работать из-за проблем с финансированием.

В конце октября у украинских военных начались проблемы с работой терминалов спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Отключение коснулось около 1300 станций, а причина может заключаться в финансировании. Речь идет о терминалах, которые Украина приобрела в марте и использовались для операций, связанных с ведением боевых действий.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники.

Недавно возросла обеспокоенность по поводу надежности SpaceX после того, как были обнаружены дискуссии по финансированию и сообщены о сбоях вблизи линии фронта.

Как пишет издание, SpaceX в сентябре направила письмо Пентагону, в котором утверждала, что потратила почти $100 млн на финансирование Starlink в Украине и что больше не может это делать. В письме содержится просьба в Министерство обороны взять на себя большее финансирование Вооруженных сил Украины, которое, по его подсчетам, составит десятки миллионов долларов в месяц.

За каждый из них Украина платила по $2,5 тыс. в месяц. Общая стоимость к сентябрю выросла почти до $20 млн. По информации издания, возможность оплачивать услуги закончилась.

Перед тем, как терминалы отключились, Минобороны Украины обратилось в Британию с просьбой оплатить месячный счет. В комментарии один из британских чиновников заявил, что после обсуждений "было решено, что существуют более приоритетные военные возможности".

"Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое может внести вклад в поддержку Украины в защите своего народа от ужасного вторжения Путина", – сказал он.

Факт отключения подтвердил CNN и украинский высокопоставленный чиновник, назвав аппараты Starlink "очень важными" в войне против России.

По словам высокопоставленного чиновника обороны, передает CNN, переговоры между SpaceX и Министерством обороны продолжаются, несмотря на заявление Маска о том, что SpaceX отозвала свой запрос.

Терминалы, включающие небольшие спутниковые антенны, подключаются к группировке вращающихся вокруг Земли спутников SpaceX и не только поддерживают войска и ранее сообщалось, что SpaceX попросило министерство обороны США профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине. Они к концу 2022 года будут стоить более 120 миллионов долларов.

Позже Илон Маск заявил, что и дальше будет финансировать StarLink в Украине. Для украинского правительства пользование станциями будет бесплатным. Он отметил, что это произойдет, несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги.

Starlink для Украины

Первые станции Starlink поступили в Украину 28 февраля 2022 года. Сначала их начали использовать ВСУ, а затем медучреждения. Так, в марте медучреждениям Украины было передано 590 станций Starlink.

В апреле министерство цифровой трансформации сообщало, что после победы в войне планирует совместно с Илоном Маском построить в Украине собственную наземную станцию Starlink.

В начале октября стало известно, что в устройствах связи Starlink на линии фронта проходят перебои в работе, сообщают украинские военные. Это усложняет работу ВСУ по деоккупации территорий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк от имени украинцев поблагодарил американского предпринимателя Илона Маску за его решение продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink в Украине.

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