В Олешках на Херсонщине дроны-камикадзе уничтожили оккупанта и две вражеские лодки: появилось видео

Бутусов подчеркнул, что захватчики без покоя на украинской земле, ни на суше, ни на воде.

В оккупированных Олешках на Херсонщине дроны-камикадзе уничтожили оккупанта и две вражеские лодки, между которых он прятался.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram и обнародовал видео.

"Оккупант не будет покоя на украинской земле, ни на суше, ни на воде. На этот раз "кара небесная" в виде дрона-камикадзе догнала захватчика во временно оккупированных Олешках, Херсонской области. Российский солдат находился возле двух лодок, в тот момент, когда прилетела первая "птичка" и отправила его в другие миры. Вторая спокойно добила лодки", — говорится в сообщении под видео.

На Херсонщине дроны-камикадзе уничтожили оккупанта и две вражеские лодки

Напомним, что украинская разведка подтвердила, что нанесла ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

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