В Олешках оккупанты вывесили российский флаг на здании администрации

Городской голова рассказал, что оккупанты намерены патрулировать улицы.

В Олешках Херсонской области на здании администрации оккупанты вывесили российский флаг.

Об этом рассказал городской голова Евгений Рыщук в своем Facebook.

По его словам, войска РФ заходят в город и намерены патрулировать улицы. Поэтому Рищук обратился к жителям с просьбой не выходить из домов в комендантский час.

"У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. В комендантский час выйдешь, смотрите, чтобы не кончилось расстрелом на месте", — говорит Рыщук.

Он добавил, что в городе коммунальные службы и парки пока что будут работать. А относительно эвакуации из Олешек – ожидают ответ из Киева.

"Город почти пуст, очень много людей уехали за это время. Трудно об этом говорить, но до тех пор пока я могу контролировать определенные процессы в городе, я буду контролировать", — добавил мэр Олешок.

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