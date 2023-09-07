В Олешках взорвали авто с российскими фсбшниками и военными: появилось видео

В Олешках в Херсонской области взорвали авто с российскими фсбшниками и военными. В результате взрыва один фсбшник "задвохсотился" сразу. Второй – пока в реанимации в тяжелом состоянии. Трое солдат, сопровождавших их в авто, ранены.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"По нашей информации, к хлопку приложила руку СБУ. Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно – чтобы пытать украинцев. Такая судьба ждет каждого оккупанта, ступившего на украинскую землю, без сомнений", – говорится в сообщении.

В Олешках на Херсонщине взорвали авто с российскими фсбшниками и военными

Напомним, партизаны "АТЕШ" взорвали в Новой Каховке штаб партии "Единая Россия".

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