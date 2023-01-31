В ООН говорят, что миссия в Оленовку все еще возможна

В ООН считают, что миссия по расследованию теракта в Оленовке Донецкой области еще возможна.

В ООН считают, что миссия по расследованию теракта во временно оккупированной Оленовке, где погибли украинские военные, еще возможна.

Об этом заявила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун в комментарии журналистам, пишет "Укринформ".

"Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. Мы имеем там специалистов по МАГАТЭ. Так что это возможно", — заявила она.

Теракт в Оленовке

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

По данным СБУ, для взрыва в одном из бараков исправительной колонии в Оленовке на территории временно захваченной Донбасса россияне применили термобарические реактивные гранаты "Шмель".

В начале января 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов взрыва в Оленовской колонии.

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