В ООН назвали атаку на Днепр нарушением законов войны

В офисе генсека ООН призвали привлечь к ответственности всех виновных в этом военном преступлении

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша считают, что российский ракетный удар по жилому дому в Днепре – это очередной пример нарушения законов войны.

Об этом заявила представитель офиса генсека ООН Стефани Трембле.

Она отметила, что атака на жилой дом стала одной из самых смертоносных с начала полномасштабной войны в Украине.

В свою очередь, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун заявила о необходимости провести надлежащее расследование этого военного преступления и привлечение к ответственности всех виновных.

Известно, что в результате атаки погибли 40 человек, еще 75 получили ранения, но эта цифра не окончательная, поскольку спасательная операция все еще продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратился к членам Совбеза Организации после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте.

Читайте также: