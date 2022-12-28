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В ООН назвали цифру погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

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В ООН назвали цифру погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Фото: Getty Images

С 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6 884 человек

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека.

В организации подтвердили, что с 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6884 человек. Также ранения получили 10 947 гражданских лиц.

Среди 6884 погибших:

  • 2 719 мужчин;
  • 1 832 женщины;
  • 175 девушек;
  • 216 ребят;
  • 38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 10 947 раненых:

  • 2 364 человека;
  • 1 709 женщин;
  • 229 девушек;
  • 318 ребят;
  • 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В ООН заявили, что эти цифры не отражают полную картину жертв среди гражданского населения, которых гораздо больше, чем официально зафиксировано. Также трудно получить информацию о жертвах с мест, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена провести "мирный саммит" в Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подняла вопрос о законности пребывания России в Совбезе ООН.

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Дата публикации
Просмотры
490
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