В ООН назвали цифру погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

С 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6 884 человек
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения.
Об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека.
В организации подтвердили, что с 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6884 человек. Также ранения получили 10 947 гражданских лиц.
Среди 6884 погибших:
- 2 719 мужчин;
- 1 832 женщины;
- 175 девушек;
- 216 ребят;
- 38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Среди 10 947 раненых:
- 2 364 человека;
- 1 709 женщин;
- 229 девушек;
- 318 ребят;
- 253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В ООН заявили, что эти цифры не отражают полную картину жертв среди гражданского населения, которых гораздо больше, чем официально зафиксировано. Также трудно получить информацию о жертвах с мест, где продолжаются активные боевые действия.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена провести "мирный саммит" в Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец войне.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подняла вопрос о законности пребывания России в Совбезе ООН.
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