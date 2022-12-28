В ООН назвали цифру погибших гражданских лиц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

С 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6 884 человек

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека.

В организации подтвердили, что с 24 февраля по 26 декабря в Украине подтверждена гибель 6884 человек. Также ранения получили 10 947 гражданских лиц.

Среди 6884 погибших:

2 719 мужчин;

1 832 женщины;

175 девушек;

216 ребят;

38 детей и 1 904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 10 947 раненых:

2 364 человека;

1 709 женщин;

229 девушек;

318 ребят;

253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В ООН заявили, что эти цифры не отражают полную картину жертв среди гражданского населения, которых гораздо больше, чем официально зафиксировано. Также трудно получить информацию о жертвах с мест, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена провести "мирный саммит" в Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подняла вопрос о законности пребывания России в Совбезе ООН.

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