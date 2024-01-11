В ООН назвали количество гражданских, погибших в войне в Украине

Только с конца декабря 2023 года в результате российских атак погибли 125 человек.

В войне России против Украины погибло более 10 200 мирных жителей с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Еще более 19 300 гражданских получили ранения.

Об этом говорится в отчете директора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну.

В отчете указано, что подтвержденное число гражданских, убитых в Украине с февраля 2022 года, превысило 10 200 человек. Среди погибших – 575 детей. В то же время количество раненых превысило 19 300 человек.

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Отмечается, что только с конца декабря 2023 года в результате российских ударов по Украине погибли 125 человек, еще более 550 человек получили ранения.

Представительница ООН отметила, что последняя волна атак по Украине со стороны РФ еще больше усложнила операции по оказанию помощи и навредила гуманитарным работникам.

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"Международное гуманитарное право должно строго соблюдаться в любое время. Международное гуманитарное право прямо запрещает совершать нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также неизбирательные нападения. Кроме того, во время военных операций необходимо постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов", – говорится в заявлении Восорну.

К слову, одна из последних российских атак по Украине – когда вражеские войска ударили ракетами по отелю в Харькове. В результате атаки 10 января были ранены 13 гражданских, среди которых оказались двое журналистов – граждане Турции и Грузии.

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