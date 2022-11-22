В ООН назвали количество убитых Россией мирных украинцев с 24 февраля

Больше всего людей погибло в Донецкой и Луганской областях.

С начала военного широкомасштабного вторжения России в Украине погибли более 6,5 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает Управление ООН по правам человека.

"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение РФ на Украину, до 20 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 16 784 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 6 595 погибших и 10 189 раненых", - говорится в документе.

Отмечается, что среди погибших: 2575 мужчин, 1767 женщин, 172 девочки и 206 мальчиков, а также 37 детей и 1838 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 10 189 раненых: 2 212 мужчин, 1 579 женщин, 211 девушек и 299 мальчиков, а также 245 детей и 5 643 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении", — отметили в УВКПЧ ООН.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 272-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

ВСУ продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные населенные пункты, где после деоккупации весь мир видит последствия действий врага и военных преступлений РФ против мирного населения. В частности, и массовые захоронения.

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