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В ООН назвали шокирующее количество украинцев, которые могут уехать из страны из-за войны

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В ООН назвали шокирующее количество украинцев, которые могут уехать из страны из-за войны

УНІАН

До конца 2022 года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Из Украины в результате войны, которую развязала Россия, до конца года может выехать более 8 млн человек.

Об этом сообщает Агентство ООН по вопросам беженцев, передает CNN.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины выехало уже 5,2 миллиона человек. Еще более 7,7 миллионов человек вынужденно покинули свой дом, но остались на территории Украины.

Также, по данным ООН, еще около 13 миллионов человек застряли в пострадавших от войны районах или не смогли уехать из-за рисков для жизни.

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