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В ООН не считают атаку на Черноморский флот нарушением "зернового соглашения"

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В ООН не считают атаку на Черноморский флот нарушением "зернового соглашения"

Фото: Associated Press

Атака на Черноморский флот не является основанием для прекращения "зернового соглашения".

В ООН не считают атаку на Черноморский флот нарушением "зернового соглашения".

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, в ООН не видят оснований для прекращения "зернового соглашения". Мартин Гриффитс подчеркнул, что ООН исходит из того, что "зерновое соглашение" действует, несмотря на приостановку участия России.

ООН продолжит осмотр судов.

Напомним, что Украина, ООН и Турция в рамках зернового коридора согласовали движение 14 судов в Черном море.

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