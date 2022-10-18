В ООН оценили гуманитарный кризис в Украине в результате войны: "Это полное опустошение"

Постоянная координатор ООН и гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун заявила 18 октября о "полном опустошении" в районах, пострадавших от войны, и постоянно меняющихся масштабах гуманитарного кризиса.

Об этом пишет CNN.

Представитель ООН выразила глубокую обеспокоенность будущим наступлением зимы.

"Это полное опустошение. Гибель людей и полная потеря средств к существованию в районах, непосредственно пострадавших от войны. Я абсолютно убеждена в этом: высокий риск смертности в зимние месяцы будет для семей и общин, которые остались совершенно ни с чем", – оценила Браун.

Она пояснила, что на гуманитарную ситуацию в Украине влияют несколько разных факторов, один из которых – изменение линии фронта.

"По мере того, как линия фронта двигается, мы должны адаптироваться", — сказала постоянная координатор ООН и добавила, что "мы — не солдаты", а "гуманитарное сообщество – не военная сила".

Второй фактор влияния на гуманитарную ситуацию – старт зимы. По словам Браун, ООН решает "очень элементарные вещи", чтобы предложить тем, кто нуждается в "безопасном, достойном и теплом месте, где они могут находиться зимой". Речь идет о зимней одежде, одеялах и матрацах.

Однако, как отметила чиновница, гуманитарное сообщество не в состоянии справиться с повреждением электростанций и тепловых станций. Браун назвала этот вопрос таким, что должен вызвать серьезную обеспокоенность у государств-членов ООН.

Браун рассказала, что на гуманитарную ситуацию влияет и травма войны. Так что украинцам понадобится определенная поддержка в будущем, "это будет следующая борьба", сказала представитель ООН. Она заметила – не важно, будь то демобилизованные солдаты, дети, которые слышат воздушные сирены каждый день, или люди, которые просто занимаются своими делами.

Гуманитарная ситуация в Украине

В начале октября полковник СБУ Роман Костенко предупредил, что жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис. Все потому, что российские военные используют переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.

Отметим, что с ноября жители только что освобожденных территорий Украины будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 грн, анонсировали в Минреинтеграции.

По данным ГСЧС, с 7 по 18 октября российская армия нанесла около 190 массированных ударов по Украине. Большинство атак было нанесено по критической инфраструктуре – объектам энергетики.

Как получить статус ВПЛ без очередей – объясняет минсоцполитики

Читайте также: