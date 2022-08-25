В ООН отреагировали на ракетный удар России по Чаплино

В ООН прокомментировали ракетные обстрелы со стороны российских войск по Чаплино Днепропетровской области. Там призвали Россию и Украину соблюдать международное право.

Такое заявление сделала гуманитарная координатор ООН Дениз Браун.

"Я поражена ударами, в результате которых вчера погибли и получили ранения гражданские жители вблизи железнодорожной станции Чаплино в центральной Украине. При ударе погибли дети. И погибли там, где они должны быть в безопасности – дома или путешествуя с семьями", – сказала представительница ООН.

Она добавила, что 24 августа во время других ударов по Украине тоже гибли гражданские. Интенсивные обстрелы в последнее время фиксировались в прифронтовых городах, в частности, в Никополе и Зеленодольске на Днепропетровщине.

"Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", – заявила Браун.

Напомним, 24 августа российские войска ракетами обстреляли железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы и количество погибших возросло до 25, двое из них – дети.

Удары по Чаплиному: количество погибших возросло до 25, раненых уже 31

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