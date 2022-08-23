В ООН "озабочены" подготовкой Россией судилища над украинскими защитниками в Мариуполе

Организация Объединенных Наций предупредила, что Россия и другие оккупанты могут планировать судилище над украинскими военнопленными, предположительно, в среду, в День Независимости Украины.

Об этом сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани во вторник, 23 августа.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют — возможно, в ближайшие дни — судить украинских военнопленных о том, что называют "международным трибуналом" в Мариуполе", — высказалась она.

Шамдасани говорит, что хоть сведений и немного, но фотографии и видеоматериалы металлических клеток, опубликованных в Сети, свидетельствуют, что туда поместят военнопленных во время "процесса" в филармонии Мариуполя.

Она подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды исключительно для осуждения военнопленных.

Напомним, Андрущенко указал на странные действия оккупантов в отношении судилища над защитниками в Мариуполе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что судилище над пленными украинскими бойцами, которое оккупанты готовят в Мариуполе, сделает невозможными любые переговоры с Москвой.

Читайте также: