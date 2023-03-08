В ООН считают, что видео расстрела украинского военного за лозунг "Слава Украине!" – настоящее

Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского военного российскими оккупантами и считает, что оно может быть настоящим.

Об этом заявила спикер Управления ООН по правам человека Франс Пресс, пишет The Guardian.

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою – ред.), очевидно, расстреливают российские Вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", – заявила она.

Франс Пресс также добавила, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — резюмировала она.

Смерть за лозунг "Слава Украине!"

В понедельник, 6 марта, в Сети появилось видео расстрела украинского военнопленного оккупантами из-за слов: "Слава Украине!".

7 марта СМИ сообщили, что расстрелянного мужчину опознала сестра.

По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Однако окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

В ГУР заявили, что казнь россиянами украинского военнопленного является сознательной попыткой оккупантов запугать украинцев.

В Госдепартаменте США видели кадры со казнью невооруженного пленника ВСУ и назвали это очередным доказательством варварства и зверства россиян в войне против Украины.

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