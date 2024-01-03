В ООН сделали циничное заявление о войне — призывает РФ и Украину к "немедленным шагам деэскалации"

В ООН осудили "нападения на гражданские объекты", обвинив в этом как Россию, так и Украину.

В ООН сделали очередное циничное заявление о войне Путина в Украине. Там призывают и Россию, и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" боевых действий.

С таким заявлением выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк, комментируя последние массированные ракетные атаки России по Украине,говорится на официальной странице международной организации X.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки убитых мирных жителей в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты. Волкер Тюрк призывает принять немедленные меры для деэскалации, обеспечения защиты гражданских лиц и уважения к международному праву", — отметили в заявлении ООН.

Напомним, утром 2 января Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом оказались Киев и Харьков. В результате атаки погибли и более сотни пострадавших.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.