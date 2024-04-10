В ООН шокировали количеством пострадавших в Украине от российских атак в марте

В общей сложности с начала полномасштабной войны миссия ООН зафиксировала 10 810 убитых и 20 556 раненых гражданских.

В Украине погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских человека в марте 2024 года. Это на 20% больше, чем в феврале.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Согласно опубликованным данным, по меньшей мере 57 детей погибли или были ранены в Украине в марте. Это вдвое больше, чем в феврале. К таким потерям среди гражданских привело, в частности, увеличение использования россиянами управляемых и неуправляемых авиационных бомб.

В результате детонации мин или из-за взрывоопасных остатков погибли или были ранены по меньшей мере 28 гражданских. Среди них оказались семь работников сельского хозяйства. Они сталкиваются с повышенным риском, когда начинают обработку земли во время весеннего сезона.

"Увеличение количества потерь среди гражданского населения в марте произошло в основном из-за атак российских вооруженных сил с применением ракет и боеприпасов по всей Украине, а также усиления воздушных бомбардировок вблизи линии фронта", – говорится в отчете миссии ООН.

Там также сообщается, что большинство жертв среди гражданских (93,5%), разрушений образовательных и медицинских учреждений (98%), критической инфраструктуры (95%) зафиксированы на подконтрольной украинским властям территории.

Читайте главные новости дня:

Кроме того, в марте масштабные скоординированные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины разрушили или повредили не менее 20 энергетических объектов по всему государству. Это временно нарушило доступ к электроэнергии для миллионов людей в крупных городах и селах. В некоторых районах также было нарушено водоснабжение.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 10 810 убитых и 20 556 раненых украинцев.

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в марте РФ выпустила по Украине более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3000 управляемых авиабомб.

Читайте также: