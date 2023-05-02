В ООН сообщили о количестве погибших гражданских с начала полномасштабной войны в Украине

Потери среди гражданских лиц от 24 февраля 2022, после начала Россией полномасштабной войны против Украины, к 1 мая 2023 составили 23 375 человек (на 24 апреля — 23 015), в том числе 8709 погибших (8574).

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека ( УВКПЧ ООН ).

По данным УВКПЧ ООН, реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то же время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается. Это, в частности, касается таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.), где, по сообщениям, зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских людей.

По подтвержденным данным ООН, погибли 3933 мужчины, 2341 женщина, 270 мальчиков и 214 девочек, тогда как пол 31 ребенка и 1920 взрослых пока не удалось установить.

Среди 14 666 раненых 431 мальчик и 304 девочки, а также 278 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с данными на 24 апреля погибли девять детей и еще 14 были ранены.

Если раньше возведение УВКПЧ ООН о количестве потерь выходило ежедневно, а затем только в рабочие дни, то с июля оно стало еженедельным. В этой сводке, как и в предыдущем, приведены данные по месяцам.

Согласно им, количество погибших в апреле составило 169 по сравнению со 181 за март, 141 за февраль, 198 в январе, 206 в декабре и 186 в ноябре.

"Самым смертоносным месяцем, как отмечает ООН, для гражданских лиц остается март — минимум 4094 погибших. В апреле, согласно публикации УВКПЧ, количество смертей гражданских в результате войны снизилось до 798, в мае — до 534, в июне — до 426 и в июле — до 379. В первые пять дней войны с 24 по 28 февраля погибли 362 человека, в августе — 336, в сентябре — 393 и в октябре — 305", — говорится в отчете.

Согласно сведению, в апреле 2023 года от оружия взрывного действия с большой зоной поражения погибли 165 человек и еще 456 были ранены, тогда как от мин и взрывоопасных остатков войны умерли четверо и были ранены 4 человека (7% от общих потерь).

На контролируемые правительством территории, по данным ООН, в апреле пришлось 84% жертв.

Между тем , в США отказались озвучивать потери Украины на войне.

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