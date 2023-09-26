В ООН сообщили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны

В то же время, в Организации заявляют, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше.
Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 9701 гражданского в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом говорится в сообщении управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает "Укринформ".
С 24 февраля 2022 года по 24 сентября 2023 года УВКПЧ зафиксировало 27 449 потерь среди гражданского населения Украины: 9 701 погибший и 17 748 раненых.
По заявлению УВКПЧ, ООН считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше. Из-за интенсивных боев на отдельных территориях Украины и в оккупации получение информации происходит с задержкой, а также многие сообщения о потерях среди гражданских лиц нуждаются в подтверждении.
В частности, нуждаются в уточнении и подтверждении данные из Мариуполя Донецкой области, Лисичанска, Попасной и Северодонецка Луганской области, где были зафиксированы многочисленные случаи гибели и ранения гражданских лиц.
Кто среди погибших
Согласно подтвержденным данным ООН о погибших известно, что это:
- 4 521 человек,
- 2 707 женщин,
- 289 мальчиков,
- 237 девочек
Пол 29 детей и 1 918 взрослых пока не удалось установить.
Кто среди раненых
Согласно информации ООН о раненых известно, что это:
- 522 мальчика,
- 379 девочек
Также сообщили о 285 детях, пол которых пока не выяснили.
Наиболее смертоносным месяцем для гражданских лиц в ООН называют март 2022 года. Речь идет о по меньшей мере 4154 погибших.
Между тем , в Гааге 18 сентября начались слушания в иске Украины против России относительно конвенции о геноциде.
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