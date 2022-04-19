В ООН сообщили, сколько мирных людей и как погибло из-за нападения России на Украину

В ООН сообщили, сколько мирных людей и как погибло из-за нападения России на Украину

С 24 февраля в Украине из-за циничных атак России погибли по меньшей мере 2 072 человека.

По данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, еще 2818 человек получили ранения — 537 мужчин, 327 женщин, 38 девушек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Об этом свидетельствуют данные ООН.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях не менее 2103 человек стали жертвами РФ — 732 погибших и 1371 раненых.

"В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская и Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели: 2787 пострадавших (1340 погибших) и 1447 раненых)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство людей были погибли из-за применения россиянами взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ООН отмечают, что на самом деле количество погибших сейчас больше, поскольку из-за продолжающихся боевых действий верифицированная информация о жертвах поступает с задержками. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Бородянки (Киевская область), где есть информация о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

Потери оккупантов за 19 апреля / ТСН.ua

Как сообщалось, Денисова заявила, что в Мариуполе погибли от 20 до 22 тыс. граждан.

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