В ООН сообщили, сколько полей в Украине не пригодны к посеву из-за нападения России

По прогнозам ООН, продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу.
В Украине более 30% сельскохозяйственных полей из-за войны, которую развязала Россия, не будут пригодны для посева зерновых в этом году. Основными причинами являются – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.
Об этом говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Непрерывные военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта", – говорится в сообщении.
Напомним, с какими вызовами борются аграрии в этом году и как правительство пытается им помочь.
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