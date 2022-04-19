В ООН сообщили, сколько полей в Украине не пригодны к посеву из-за нападения России

В ООН сообщили, сколько полей в Украине не пригодны к посеву из-за нападения России

По прогнозам ООН, продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу.

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей из-за войны, которую развязала Россия, не будут пригодны для посева зерновых в этом году. Основными причинами являются – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

Об этом говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Непрерывные военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, с какими вызовами борются аграрии в этом году и как правительство пытается им помочь.

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