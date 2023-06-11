В ООН сообщили, сколько украинцев остались без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Украине без воды остались около 700 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Associated Press.

Он добавил, что взрыв будет иметь катастрофические последствия: сокращение экспорта зерна, повышение цен на продовольствие во всем мире и уменьшение количества пищевых продуктов для миллионов нуждающихся.

Известно, что ООН уже оказала помощь 30 000 жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине.

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"Российские военные не дали работникам ООН доступа к оккупированным территориям для оказания помощи жертвам наводнения", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области уже пятый день продолжается ликвидация последствий и эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня. По состоянию на утро 11 июня более 30 населённых пунктов на освобожденной территории области остаются затопленными.

Тем временем армия РФ перемещает свои наиболее боеспособные части из Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты и воздушно-десантных войсках.

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