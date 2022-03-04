В ООН учредили международную комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений против Украины / president.gov.ua

В ООН учредили комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений против Украины

В ООН учредили комиссию по расследованию фактов российских военных преступлений против Украины

Российские военные преступники будут наказаны.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека учредила международную комиссию для расследования фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут задокументированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", — говорится в сообщении.