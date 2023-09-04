В ООН заявили, что для признания геноцида в Украине "нет достаточных доказательств"

Глава независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе во время пресс-конференции в Киеве заявил, что комиссия пока не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид. Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении… На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу", — сказал Эрик Мёсе.

Однако глава независимой международной комиссии ООН говорит, что расследование в Украине будет продолжаться.

По его словам, ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет", – говорит Мёсе.

Он добавил, что "этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов".

Напомним, в ООН предложили выполнить некоторые требования России ради "зернового соглашения".

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