В ООН заявили, что в войне в Украине погибли 10 тысяч гражданских

В организации отмечают, что реальное количество погибших значительно выше.
В ООН подсчитали, что в результате полномасштабного вторжения России погибли 9511 и получили ранения 17 206 гражданских в Украине.
Таковы данные организации от 24 февраля 2022 года до 27 августа 2023-го, пишет Крым.Реалии.
По данным ООН, с 1 по 27 августа 2023 года они зафиксировали 585 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине, из них 5 погибших и 19 раненых детей.
В организации объясняют, что реальное количество погибших значительно выше, но поскольку на тех территориях, где продолжаются интенсивные боевые действия, получение соответствующей информации происходит с задержкой. Кроме того, многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
Напомним, в ночь на 29 сентября оккупанты атаковали детсады и жилые кварталы в Херсоне и области: есть жертва и раненые.
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