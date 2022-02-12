В ООС заявили, что украинские военные не причастны к взрывам на оккупированном Донбассе

В субботу пророссийские боевики три раза обстреляли украинские позиции.
В штабе операции Объединенных сил сообщили, что украинские военнослужащие не производили обстрелы оккупированных территорий Донбасса и не устраивали провокации.
"В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка", — говорится в сообщении.
В ООС добавили, что "наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода".
В течение субботы, 12 февраля с начала суток до 17:00, поддерживаемые Россией боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
- Возле Песков боевики вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Возле Лопаскино – два раза задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.
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