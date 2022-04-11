В ОП назвали, когда вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами

По словам Тимошенко, нужно построить несколько десятков тысяч квартир.

В десяти областях Украины в ближайшие три месяца построят новые дома для вынужденных переселенцев. Это будут одно/двухкомнатные квартиры.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Forbes.

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"Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные" и трехкомнатные. После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях", — рассказал Тимошенко.

По его словам, нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Также он добавил, что в Украине много не введенных в эксплуатацию почти готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам.

"В первую очередь их получат те, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно переселять в первую очередь", — сказал Тимошенко.

Напомним, что все внутри перемещенные лица могут получить выплаты в размере 3000 гривен на каждого ребенка и 2000 гривен на каждого взрослого. Подробнее – по этой ссылке.

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