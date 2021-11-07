В ОП не подтверждают информацию о скоплении российских войск на границе

В ОП не подтверждают информацию о скоплении российских войск на границе

Пресс-секретарь президента заявил, что не знает, "зачем американские СМИ распространяют такую информацию и является ли она правдивой".

На селекторном совещании с президентом не подтвердили информацию о скоплении российских войск у границы Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует телеканал "Дом".

По его словам, Министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления — психологического или пропагандистского. Никифоров заверил, что оборонное ведомство не подтверждает сосредоточение войск больше нормального уровня у границ Украины.

Спикер президента рассказал, что Зеленский провел селекторное совещание, где имел слово главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она", — отметил Никифоров и подчеркнул, что у Офиса президента нет ни одного подтверждения об опасности на границе.

Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам.

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