В ОП объяснили, почему тарифы на свет будут расти: "Украина должна идти по пути Израиля"

Средства от повышения тарифов на свет будут направлены на нужды "Укрэнерго" и "Энергоатом".

Чтобы восстановить энергетическую систему, Украина должна идти по пути Израиля, а не Ирака, Ливана и Сирии. Поэтому тарифы на электроэнергию для населения придется выводить хотя бы уровень окупаемости тока.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу".

Отмечается, что таким образом Украина сможет отказаться от "света по часам" на постоянной основе. Сейчас Украина подробно изучает примеры разных государств с ценами на энергоресурсы во время войн.

"Израиль, понимая, что идет война, все же адаптировал цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. А были страны, которые играли в дешевый популизм, в частности это Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, когда их энергосистемы испытывали разрушения, принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, как в Украине", — подчеркивает Шурма.

Он также отмечает, что если мы не хотим дойти до такой ситуации, когда через полгода будем получать свет 2-4 часа в день, государство должно принимать решения, хотя они, может быть, и не очень приятны.

"То есть в этом мы точно хотим пойти по пути Израиля, а не Сирии или Ирака", – объяснил Шурма.

Средства от повышения тарифов на свет будут направлены на нужды "Укрэнерго" и "Энергоатом".

"В частности, это будут ремонты трансформаторных подстанций и энергоблоков. Также существует программа обновления других энергоблоков, источников финансирования которой также станет повышение тарифов", – резюмировали у Зеленского.

Напомним, что после подрыва российскими кафирами Каховской ГЭС в Украине могут ввести отключение света.

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