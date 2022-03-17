В ОП отмечают, что Беларусь совершила огромную ошибку, вступив в союз с Россией

В ОП отмечают, что Беларусь совершила огромную ошибку, вступив в союз с Россией

По словам Подоляка, отношения Украины с Беларусью – сложная история. Позиция этой страны иная, чем у России.

Сейчас украинская сторона не видит агрессии или экспансионистских усилий со стороны Беларуси. Однако именно с территории Беларуси стреляют "Искандеры" по территории Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

По его словам, Беларусь совершила огромную ошибку, вступив в союз с Россией. Теперь она зависит от России финансово и энергетически.

По этим союзническим соглашениям Беларусь предоставила России свою территорию, откуда запускаются "Искандеры".

"Ситуация очень плохая, но мы имеем в виду, что Беларусь является заложником Путина и не принимает активного участия в войне... В то же время это не меняет того факта, что мы будем предъявлять юридические претензии Беларуси после окончания боевых действий", — сказал Михаил Подоляк.

Тем временем в Беларусь доставляют из Украины раненых оккупантов. Их размещают в больницах Гомеля и Мозыря. Многие бойцы поступают уже с гангренами.

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