В ОП пригрозили РФ последствиями из-за массированных обстрелов по Украине

Украина в этом году может снова столкнуться с ракетным террором страны-агрессорки РФ. Но если это произойдет, то симметрично будет страдать и российская энергетика.

Соответствующее заявление сделал советник Офиса президента Украины в интервью 24 каналу.

"Посмотрим на энергетическую систему. У нас есть огромный опыт, наши специалисты понимают, что нужно делать, чтобы не было разрывов, блекаутов. Это не значит, что каких-то эксцессов не может быть. Это значит, что мы гораздо больше готовы к этому сезону, потому что понимаем, что будет делать Россия и какие у нас есть ресурсы, чтобы защититься", — отметил советник ОП.

По его словам, Россия должна понять, что это игра с двусторонним движением.

Не только энергетика Украины будет страдать, если нужно, то симметрично будет страдать и российская энергетика. Это не значит, что мы будем это делать, но мы понимаем, что в России уже есть альтернативные российские граждане, которые четко смогут показать россиянам, что такое жить в XXI веке без тепла и отопления", – заявил он.

РФ совершила очередную атаку по Украине

В ночь на 3 ноября Россия нанесла очередной удар по Украине.

Российская оккупационная армия атаковала дронами Львовскую область.

Во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области силы ПВО были сбиты российским беспилотником.

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