В ОП призвали привлечь к ответственности Иран, Северную Корею и Беларусь, помогающие РФ

Подоляк отметил, что эти страны должны нести "солидарную ответственность" за преступления России.
Печально известные в мире авторитарные режимы являются союзниками России в войне против Украины и военных преступлениях.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он напомнил, что Иран поставляет в РФ дроны и ракеты, Северная Корея – амуницию и оружие, Беларусь обеспечивает армию оккупантов необходимой инфраструктурой, техникой, предоставляет свою территорию для ведения агрессивных действий против Украины.
"Фактически и юридически подтвержденные союзники РФ в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины", – отметил советник главы ОП.
Подоляк отметил, что эти страны должны нести "солидарную ответственность" за преступления России.
Какие "друзья" у путинского режима
Ранее израильская разведка сообщила, что Иран планирует увеличивать поставки вооружения России. Во время выступления в Конгрессе США президент Зеленский напомнил о том, что Россия нашла союзника – Иран.
"Это только вопрос времени, когда они (Иран и РФ) будут атаковать других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать", – сказал он.
Также, по информации издания Reuters, ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи. Информация о том, что Северная Корея тайно снабжает Россией значительное количество артиллерийских снарядов, появилась еще в ноябре. В Британии предупредили, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, каким опасным вооружением владеет режим Лукашенко.