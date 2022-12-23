В ОП призвали привлечь к ответственности Иран, Северную Корею и Беларусь, помогающие РФ

Подоляк отметил, что эти страны должны нести "солидарную ответственность" за преступления России.

Печально известные в мире авторитарные режимы являются союзниками России в войне против Украины и военных преступлениях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что Иран поставляет в РФ дроны и ракеты, Северная Корея – амуницию и оружие, Беларусь обеспечивает армию оккупантов необходимой инфраструктурой, техникой, предоставляет свою территорию для ведения агрессивных действий против Украины.

"Фактически и юридически подтвержденные союзники РФ в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины", – отметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что эти страны должны нести "солидарную ответственность" за преступления России.

Какие "друзья" у путинского режима

Ранее израильская разведка сообщила, что Иран планирует увеличивать поставки вооружения России. Во время выступления в Конгрессе США президент Зеленский напомнил о том, что Россия нашла союзника – Иран.

"Это только вопрос времени, когда они (Иран и РФ) будут атаковать других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать", – сказал он.

Также, по информации издания Reuters, ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи. Информация о том, что Северная Корея тайно снабжает Россией значительное количество артиллерийских снарядов, появилась еще в ноябре. В Британии предупредили, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, каким опасным вооружением владеет режим Лукашенко.